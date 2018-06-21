Пьяная сотрудница полиции вывалилась из окна в Барнауле

Сегодня, 12:27

В Барнауле, сообщает РЕН ТВ, две работницы полиции Железнодорожного района устроили вечеринку, закрывшись в служебном кабинете. Когда их обнаружили и пытались вывести для прохождения медицинского освидетельствования, одна из женщин выпрыгнула из окна. Сама он прыгала или упала, сопротивляясь, сказать невозможно, но факт остается фактом – пьяная сотрудница полиции вывалилась из окна.

На уговоры открыть дверь по-хорошему они поддавались, и когда дверь начали выламывать, одна из сотрудниц полиции, капитан Наталья С., попыталась сбежать через окно. Но, хотя кабинет находится не очень высоко, на втором этаже, координация подвела нетрезвую женщину, и в результате – многочисленные переломы рук и ног.

Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказывается медицинская помощь. Уровень алкоголя в крови у второй сотрудницы полиции, которая осталась в кабинете, оказался 0,28 мг/л. Об уровне опьянения пострадавшей пока ничего не известно.

По факту чрезмерно веселой службы в полиции Барнаула проводится проверка.