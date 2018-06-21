В Улан-Удэ в реке обнаружили два трупа

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В течение одного дня 19 июня в столице Бурятии в реке Уда в разных местах обнаружены два трупа. Оба погибших – мужчины, личности их выясняются. Тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Одно тело увидела в воде молодая мама, гулявшая с ребенком по берегу реки в районе Мясокомбината недалеко от железнодорожного моста. Оно находилось на отмели на некотором расстоянии от берега. Женщина вызвала полицейских, которые прибыли вместе с поисково-спасательной группой.

На вид погибшему 30-35 лет, внешность европейская, одет в брюки, футболку и кроссовки. Значит, смерть наступила не во время купания. Олег Лухнев, начальник спасательной службы Улан-Удэ утверждает, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Второго погибшего нашли тоже в реке. Инцидент случился в районе ДК имени Серова. Труп мужчины, который спасатели достали из воды, имеет азиатскую внешность, на вид ему 50-55 лет, из одежды на нем – плавки и носки.

Никаких свидетелей, документов, иных вещественных доказательств, позволяющих установить личности погибших, на данный момент не обнаружено. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.