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Плевать на аэрофобию: Главарь банды убийц пытается "отмазаться" болезнями

Сегодня, 18:34

Аслан Гагиев, известный как «киллер номер один», подозреваемый в совершении множества заказных убийств, всячески противился возврату в РФ. В последний раз он даже сослался на аэрофобию.

Это ему не помогло. Главарь банды убийц экстрадирован из Австрии в Россию. Это произошло сегодня. Информацию предоставил Александр Куренной, являющийся официальным представителем Генпрокуратуры.

Гагиеву предписывается организация не менее 60 заказных убийств. Он считался в криминальном мире серьёзным «авторитетом».

Его задержали в начале 2015 года, когда он пребывал в Австрии, находясь в международном розыске. Он пытался получить в этой стране статус беженца.

Создание банды убийц, главарём которой был Гагиев, произошло в 2004 году. Большинство преступлений она совершила на территории Москвы, Московской области и в Северной Осетии. В её составе было около 50 участников.

Общее количество её жертв оценивается не меньше, чем в 60 человек. Среди них были и правоохранители, и чиновники. Одним из наиболее резонансных убийств, совершённых бандой, стали реализованные покушения, совершённые в 2008 году.

Тогда жертвами стали Виталий Караев, бывший во Владикавказе мэром, и Казбег Пагиев, который являлся в Северной Осетии вице-премьером.

Стоит ли думать про аэрофобию убийцы. Главарь банды экстрадирован в Россию в сопровождении сотрудников ФСИН и Интерпола.

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