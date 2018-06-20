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За убийство из ревности житель Ровного отправится за решетку на 9,5 лет

Сегодня, 15:39

В Саратовской области суд вынес приговор 34-летнему жителю одного из поселков за расправу над своей женой. Об этом сообщили в главке регионального следственного управления России.

Убийство было совершено в поселке Ровный 1 марта этого года по причине ревности. Накануне мужчина ездил в Москву забрать документы с последнего места работы, а по возвращении обратил внимание на, оставшиеся на земле, отпечатки чужой обуви. Заподозрив супружескую измену, мужчина предъявил своей 32-летней жене претензии, которые она отвергла. На следующий день после ссоры, мнивший себя обманутым муж, вошел на кухню и снова устроил жене допрос, который перерос в конфликт, результатом которого стало убийство. Женщина скончалась от полученных множественных ударов в область груди, шеи и туловища. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а ее супруг добровольно пришел в полицию с чистосердечным признанием.

За совершенное преступление мужчину осудили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и назначили наказание: лишение свободы на срок 9,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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