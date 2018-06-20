Из Австрии в Россию экстрадировали лидера ОПГ Аслана Гагиева

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Мужчину обвиняют в организации 40 заказных убийств.

Лидера крупной ОПГ Аслана Гагиева экстрадировали из Австрии в Россию. Местные правоохранители арестовали его зимой 2015 года. Сам он обвиняется в РФ в десятках тяжких и особо тяжких преступлений. Предполагается, что он организовал не менее 40 заказных убийств. Жертвами Гагиева и его людей были, в том числе руководители крупных государственных структур, начальники правоохранительных органов, крупные бизнесмены. Он и подчинённые ему бандиты действовали на территории Северной Осетии, Москвы и Московской области. В международном розыске он находился с октября 2014 года. По линии Интерпола его вычислили в Австрии. На днях его передали сотрудникам ФСИН.

Ранее мы писали, что в Украине задержали серийного маньяка. Мужчина обвиняется в множестве изнасилований, убийств и ограблений. Последний раз он промышлял в Кривом Роге.