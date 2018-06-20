VistaNews.ru


Из Австрии в Россию экстрадировали лидера ОПГ Аслана Гагиева

Сегодня, 15:10

Мужчину обвиняют в организации 40 заказных убийств.

Лидера крупной ОПГ Аслана Гагиева экстрадировали из Австрии в Россию. Местные правоохранители арестовали его зимой 2015 года. Сам он обвиняется в РФ в десятках тяжких и особо тяжких преступлений. Предполагается, что он организовал не менее 40 заказных убийств. Жертвами Гагиева и его людей были, в том числе руководители крупных государственных структур, начальники правоохранительных органов, крупные бизнесмены. Он и подчинённые ему бандиты действовали на территории Северной Осетии, Москвы и Московской области. В международном розыске он находился с октября 2014 года. По линии Интерпола его вычислили в Австрии. На днях его передали сотрудникам ФСИН.

Ранее мы писали, что в Украине задержали серийного маньяка. Мужчина обвиняется в множестве изнасилований, убийств и ограблений. Последний раз он промышлял в Кривом Роге.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Задержан серийный маньяк-убийца с «карьерой» в 22 года

В Ижевске арестовали скрывавшегося 32 года убийцу

Суд вынес меру пресечения «ангарскому маньяку»

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

«Пожиратель душ»: Странный клещ-людоед пытался съесть семью

Автор ролика заявил, что от существа едва не пострадала вся семья. Некоторые...

Рекомендуем