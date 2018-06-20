В Таиланде завершено следствие по делу Рыбки и Лесли

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Таиландские правоохранители еще в феврале текущего года арестовали Рыбку и Лесли, вместе с их 40 последователями. Россиян обвиняли в проведении «секс-тренингов» в одной из гостиниц Паттайи.

С конца февраля 2018 года в Паттайи (Таиланд) проходило следствие в отношении граждан России Анастасии Вашукевич, которая больше известна как Настя Рыбка, и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Также с ними были задержаны еще 40 россиян и белорусов. Но в последствии часть отпустили, а под стражей остались только шестеро.

Теперь же правоохранители Таиланда сообщили, что следствие завершено и его материалы направлены в прокуратуру для составления обвинительного заключения, которое подготовят в течении двух недель. Адвокаты задержанных сомневаются в такой оперативности тайских прокуроров, ведь собрано большое количество материала, которое уместилось в несколько томов. Также прокуратура имеет право отправить материалы на доследование, если они покажутся специалистам неполными.

Адвокаты задержанных пока не могут прогнозировать дальнейшее развитие ситуации и предугадать каким будет наказание для задержанных, ведь все они обвиняются по четырем статьям УК Таиланда, которые считаются особо тяжкими - организация услуг сексуального характера в составе группы. Напомним, что все восемь подследственных содержатся в блоке предварительного заключения городской тюрьмы Паттайи.