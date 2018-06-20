Преступник из Мурмашей осужден на 13 лет за убийство

Сегодня, 14:33

В одном из поселков Кольского района Мурманской области зимой этого года произошло убийство. Неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи мужчина убил своего собутыльника.

Преступление совершено в поселке городского типа Мурмаши в квартире на ул. Октябрьской. Мужчины распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора на почве личной неприязни. Подозреваемый несколько раз ударил жертву ножом, мужчина скончался на месте от полученных ран.

Изучив материалы дела, Кольский районный суд постановил: признать мужчину виновным в убийстве, избрать для него в качестве меры пресечения 13 лет в колонии строгого режима и взыскать в пользу потерпевшей стороны 300 тыс. рублей моральный ущерб. Виновный подал апелляцию для смягчения приговора, в которой ему было отказано.