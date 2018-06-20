В Липецке девушка жестоко зарезала подругу и её трехлетнюю дочь

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Мотивы преступлений, зачастую, банальны. В этот раз поводом стала обычная женская зависть.

Следователи предполагают, что именно из-за неё девушка убила свою подругу, проживающую в Липецке, и её трёхлетнюю дочку. 22-летняя подозреваемая уже задержана.

Сведения предоставлены региональной прокуратурой. Преступление произошло в Липецке в жилом доме на улице Катукова. В нём были найдены мёртвыми 21-летняя хозяйка квартиры и её маленькая дочь. Смерть наступила от множественных ножевых ранений.

Следствие установило, что убитая проживала совместно с мужчиной, который в момент преступления находился на работе. Накануне этого к девушке приехала подруга, проживающая в городе Грязи, и осталась у той ночевать.

Во время этого и произошло преступление. Проснувшийся ребёнок, ставший его свидетелем, также был жестоко зарезан. Затем подозреваемая, как считает следствие, постаралась уничтожить улики и ушла, прихватив ряд ценных вещей подруги.

Юлия Кузнецова, являющаяся старшим помощником главы регионального управления СК, сообщила следующее. Следствие склоняется к версии, что к преступлению привела женская зависть.

Обвиняемую отчислили из института. Постоянной работы, как и постоянного места жительства, у неё не было. В то же время, данные экспертизы показывают, что подозреваемая была в момент убийства полностью психически вменяема.