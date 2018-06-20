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Камешковец убил сожителя дочери

Сегодня, 11:39

На фоне бытового конфликта в Камешково произошло убийство. В отношении преступника возбуждено уголовное дело. Им оказался 50-летний мужчина.

17 июня произошло резонансное событие, которое шокировало жителей Камешково. Вечером, как рассказывает Следственный комитет региона, дочь преступника решила проведать отца со своим сожителем. На фоне выпитого алкоголя образовался конфликт. Камешковец взял нож и убил молодого парня. Ему на тот момент было 24 года. Парня не спасли, он скончался на месте.

Убийцу сейчас взяли под стражу. «Яблоко от яблони недалеко падает» - говорят жители, знающие эту семью. Дочь преступника также привлекалась к уголовной ответственности – она довела до смерти 3-месячного сына, который умер от двухсторонней пневмонии и недоедания. Но ее освободили благодаря амнистии.

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