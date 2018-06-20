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Элитный детсад на Алтае ответит за насилие над детьми

Сегодня, 11:30

Воспитанники стали жертвами садисток-воспитательниц.

История об издевательствах над детьми на Алтае набрала широкий резонанс. Из-за огласки вопрос о наказании виновных должен быть изучен более пристально, а для этого дело о нарушении вернули на расследование. Элитный детсад ответит за насилие над детьми.

«По данным следствия, с февраля по май 2018 года в помещении одного из частных детских садов Барнаула сотрудница учреждения ненадлежащим образом выполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением», - рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Вопрос ответственности нерадивых работниц образования вызывает много вопросов. Психологи уверенны, что они уже негативно повлияли на несформированных детей, за что обязаны ответить. Родители пострадавших детей недоумевают, почему за очень большие деньги им вместо опеки над детками предоставили «элитный концлагерь».

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