Неудовлетворенный сексом житель Нижнего Новгорода избил проститутку

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Нижегородец избил 24 летнюю проститутку после того, как оказался недоволен предоставленными ему услугами.

Следствие говорит о том, что качество предоставленных услуг никакой роли тут не играет. Обвиняемый не собирался оплачивать интимные услуги. Он несколько раз ударил жрицу любви битой по телу и голове, после чего отобрал у девушки цепочку.

24-летняя девушка разместила свою анкету на одном из сайтов для досуга в Нижнем Новгороде. Цена услуг, за которую проститутка обещала «увлечь уставшего путника в мир отдыха и незабываемого сексуального наслаждения», составляла 2500 рублей. Злоумышленника это привлекло, и с помощью портала он связался с своей жертвой.

Подозреваемый был оперативно задержан по горячим следам. Нанесенный вред проститутке оценивается в 48 тысяч рублей. Преступнику грозит провести до 8 лет в местах лишения свободы.