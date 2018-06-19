В Удмуртии пьяный педофил изнасиловал 9-летнюю девочку-инвалида

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Мужчина пришёл в гости к знакомой, сперва избил её, а затем надругался над её больной дочерью.

В Удмуртии закончилось слушание дела в отношении местного жителя. Мужчину обвиняли в совершении сексуальных действий насильственного характера по отношению к малолетнему ребёнку. Инцидент имел место быть в августе в 2017 году. Злоумышленник, будучи пьяным, пришёл в гости к матери потерпевшей. В определённый момент у педофила возни умысел вступить в сексуальную связь со школьницей.

Мать ребёнка пыталась ему помешать, однако остановить насильника не смогла. Тот сначала ударил её по голове, а затем изнасиловал беззащитную 9-летнюю девочку-инвалида. Уже вскоре педофила удалось задержать. Женщина пришла в себя и сразу же вызвала полицию. Следствие длилось несколько месяцев. Всё это время насильник находился под стражей. Точку в данном деле суд поставил лишь на днях. Мужчину признали виновным и приговорили к тюремному заключению сроком на 12 лет.

Ранее мы писали, что житель Кубани изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Мужчина надругался над племянницей своей супруги. Злоумышленник подкараулил девочку у дома и, догнав, набросился на неё. Чтобы избежать наказания, педофил утопил ребёнка в реке.