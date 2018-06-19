В Сети показали видео расстрела женщины в Новокузнецке

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Мужчина застрелил бывшую жену прямо на рабочем месте.

Первые кадры расстрела женщины в Новокузнецке спустя несколько дней после трагедии показали в сети. На видео видно, как мужчина приехал к офису, где работала его жертва. Инцидент имел место быть на улице Павловского. Вооружённый человек ворвался в здание и произвёл несколько выстрелов в беззащитную женщину. Позже выяснилось, что стрелок – муж погибшей. У пары осталось пятеро детей. Сам убийца забаррикадировался в офисе, после чего его бездыханное тело нашли с огнестрельными ранениями. Погибшая была известной бизнесвумен. Она числилась директором нескольких коммерческих фирм.

Ранее мы писали, что на Алтае пьяный мужчина расстрелял ребенка из винтовки. Местный житель одолжил у приятеля пневматическое оружие и решил позабавиться стрельбой по живым мишеням. Мужчину задержали и привлекли к ответственности лишь спустя некоторое время.