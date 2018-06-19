В Брянке с могилы на кладбище варвары «вырвали» крест 19 века

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Вандалов, разрушивших надгробия, пока так и не нашли.

В Брянске расстроенные родственники не понимают мотивов грабителей и надеются, что их найдут. Неизвестные варвары буквально «вырвали» крест 19 века с могилы и унесли с собой еще несколько крестов и оградок. На кладбище проводится проверка по факту вандализма и воровства.

Очевидцев нет, поскольку опытные «товарищи» провели операцию ночью. К тому же, неизвестные разбили мраморные памятники, погнули кресты, сняли и унесли двери и лавки из металла. В Российской Федерации предусмотрено наказание за подобные проступки на срок до 3 лет или денежное взыскание из виновных. Родственники умерших надеются, что воров металла найдут.

К слову, в Коми расследуют обстоятельства деятельности детей на кладбище. Известно, по данным заявлений местных жителей, что подростки-вандалы изувечили 15 могил и осквернили память похороненных там людей.