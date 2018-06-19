В Самаре возле детской площадки нашли труп голой женщины

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Ночью здесь слышали крики и звуки драки, но полицию никто не вызвал.

В Самаре возле детской площадки нашли труп женщины. Последняя была абсолютно голой. Инцидент произошёл на улице Мира неподалёку от дома №31. По словам местных жителей, после полуночи у подъезда они слышали крики и звуки драки. В то же время никто из очевидцев не решился вызвать на место полицию.

Как оказалось, во время данного конфликта был убит человек. По некоторым данным, женщина могла стать жертвой изнасилования. Сейчас эксперты устанавливают истинную причину смерти погибшей. Правоохранители тем временем занимаются поисками других участников конфликта, а также свидетелей происшествия. Пока по подозрению в данном преступлении никто не задержан.

Ранее мы писали, что труп мужчины нашли на стадионе в Коряжме. Его обнаружили на крыше подсобного помещения. Что явилось причиной смерти данного человека, не известно.