Насиловал, убивал, грабил: В Кривом Роге задержали серийного маньяка

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Предполагается, что обвиняемый нападал только на молодых студенток в возрасте от 17 до 21 года.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что слухи о маньяке ходили в Кривом Роге несколько дней. По полученным данным, задержанный насиловал, убивал и грабил своих жертв. Кроме того, есть несколько эпизодов с участием обвиняемого в ряде других преступлений, жертвами которых стали проститутки.

Стоит отметить, что первое преступление серийного маньяка было совершено 27 мая. Тогда в парке Богдана Хмельницкого нашли мёртвое дело 17-летней девушки-первокурсницы. На ней не было нижнего белья. Причина смерти – удушение.

24 мая в районе 21:00 на стадионе возле общежития медицинского колледжа преступник напал на молодую девушку, которая потеряла сознание, а очнувшись, обнаружила пропажу телефона и личных вещей.

7 июня в 23:00 возле 2-й больницы было совершено нападение на 18-летнюю девушку. Считается, что обвиняемый начал душить её и она потеряла сознание. Придя в сознание, она поняла, что из одежды на ней только кофта, а рюкзак и все вещи пропали.

Уже 14 июня возле другой больницы нашли мёртвую 21-летнюю девушку без одежды, её тоже задушили.

В итоге были найдены общие черты всех преступлений, на основании составлен фоторобот и найден подозреваемый. Сейчас следователи работают над возбужденным уголовным делом.