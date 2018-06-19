В Саратове мигрант пытался растлить двух девочек на детской площадке

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Выходец из Таджикистана целовал и трогал за грудь детей 10 и 12 лет.

В Саратове полиция задержала 25-летнего парня, подозреваемого в педофилии. По данным правоохранителей, молодой человек, приехавший из Таджикистана, пытался совершить с детьми действия сексуального характера. Мигрант домогался двух девочек 10 и 12 лет, которые играли на детской площадке. По словам потерпевших, незнакомец целовал их и трогал за грудь.

Школьницы сбежали от предполагаемого педофила и рассказали обо всём родителям. Те сразу же позвонили в полицию. Неподалёку находился патруль, которые по указанным заявителем приметам задержал неподалёку подходящего под описание человека. Задержанный признал, что был на детской площадке, но тот факт, что приставал к детям, отрицает.

Ранее мы писали, что в Москве педофил-физик 20 лет демонстрировал свои гениталии с балкона. Бывшего преподавателя одного из столичных вузов долгое время не могли привлечь к ответственности, что едва не привело к самосуду.