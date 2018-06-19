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В Петербурге две красотки стащили iPhone X у болельщика из Египта

Сегодня, 14:02

Египтянин, приехавший в Петербург на ЧМ, остался без флагмана от компании Apple - iPhone X. Это произошло после знакомства с девушками в кафе Петербурга.

Болельщик из Египта, приехавший на ЧМ-2018 в Петербург, обратился в отделение полиции 18 июня. По словам иностранца, знакомство с девушками произошло в баре «Барбара», на Думской улице. Сам египтянин признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

По его словам, две красотки нагло воспользовались ситуацией. Он попросил их вызвать такси со своего iPhone X и проводить к гостинице. Будучи в отеле, протрезвевший болельщик заметил, что вместо iPhone X ему подсунули старую модель iPhone 6.

На данный момент полиция проверяет достоверность информации. Девушек, совершивших такой поступок, еще не нашли.

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