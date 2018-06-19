В Петербурге мужчина стрелял в следователя во время обыска

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По некоторым данным, обвиняемый забаррикадировался в одной из квартир жилого дома на Наличной улице в Василеостровском районе города.

Как сообщают источники, данный инцидент произошёл сегодня, 19 июня, утром в многоэтажном доме номер 34 на улице Наличная. Туда приехала следственная группа, во главе которой был следователь СК Выборгского района. Хозяину одной из квартир предъявили ордер на обыск.

По некоторым данным, в квартире было оружие. Оперативники решили проверить документы и лицензию мужчины на его хранение. Оказалось, что с бумагами что-то не в порядке и следователи стали проявлять к оружию интерес.

В итоге, мужчина, будучи без надзора правоохранителей, взял один из карабинов, перезарядил его и выстрелил в потолок. Затем он приказал оперативно-следственной группе покинуть его квартиру.

Следователи послушались и вышли, а мужчина забаррикадировался. Сейчас же весь дом находится в оцеплении, ближайший детский сад эвакуирован. Полицейские проводят переговоры с хозяином квартиры, приказа идти на штурм не было.