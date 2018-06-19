На Алтае пьяный мужчина расстрелял ребенка из винтовки

Сегодня, 11:16

Местный житель решил развлечься, открыв огонь по живым мишеням.

На Алтае закончилось слушание дела в отношении мужчины, которого обвиняли в причинении вреда здоровью малолетнему ребёнку. Как установило следствие, местный житель в гостях у своего друга распивал спиртное. В определённый момент ему захотелось острых ощущений. В этой связи пьяный мужчина попросил у знакомого пневматическую винтовку и начал стрелять по случайным целям. Одной из «мишеней» оказался велосипедист, который вёз с собой малолетнего сына.

Злоумышленник совершил прицельный выстрел из винтовки и попал в мальчика. Разозлившийся отец бросился бежать к человеку, который расстрелял его ребёнка. Тот выстрелил в его сторону и сбежал. Спустя какое-то время мужчину задержали, но не за это преступление, а за езду в пьяном виде. В итоге суд приговорил его к 3,5 года условно. Прокуратура обжаловала это решение, и дебошир отправился в колонию на 4 года.

Ранее мы писали, что житель Кубани изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Мужчина надругался над малолетней племянницей своей жены. Злоумышленник утопил подростка в реке, чтобы школьница не рассказала никому о случившемся.