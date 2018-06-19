VistaNews.ru


На Алтае пьяный мужчина расстрелял ребенка из винтовки

Сегодня, 11:16

Местный житель решил развлечься, открыв огонь по живым мишеням.

На Алтае закончилось слушание дела в отношении мужчины, которого обвиняли в причинении вреда здоровью малолетнему ребёнку. Как установило следствие, местный житель в гостях у своего друга распивал спиртное. В определённый момент ему захотелось острых ощущений. В этой связи пьяный мужчина попросил у знакомого пневматическую винтовку и начал стрелять по случайным целям. Одной из «мишеней» оказался велосипедист, который вёз с собой малолетнего сына.

Злоумышленник совершил прицельный выстрел из винтовки и попал в мальчика. Разозлившийся отец бросился бежать к человеку, который расстрелял его ребёнка. Тот выстрелил в его сторону и сбежал. Спустя какое-то время мужчину задержали, но не за это преступление, а за езду в пьяном виде. В итоге суд приговорил его к 3,5 года условно. Прокуратура обжаловала это решение, и дебошир отправился в колонию на 4 года.

Ранее мы писали, что житель Кубани изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Мужчина надругался над малолетней племянницей своей жены. Злоумышленник утопил подростка в реке, чтобы школьница не рассказала никому о случившемся.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Пьяный житель Кирова в шапке Деда Мороза танцевал вокруг перекрёстка

Пьяный мужчина расстрелял парня в пригороде Казани

В Рязани пьяный отец потерял ребёнка на улице и отправился спать

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем