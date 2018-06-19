В Ростове преподаватель получил от студентов 52 взятки за раз

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Сдача экзаменов и курсовых работ – всегда волнительные мероприятия для учащихся. Впрочем, можно не напрягаться днями и ночами, и, даже не беспокоиться, а лишь заплатить.

В Ростове преподаватель, работающий в институте водного транспорта, решил на этой теме разбогатеть. И ему это, почти, удалось. Однако, сейчас он подозревается в получении взяток от 52 студентов.

Следствие полагает, преподаватель за прохождение успешных экзаменов и курсовых работ по «Техническим средствам судовождения» получал взятки от заочников шестого курса. Они передавались ему старостой.

Их общий размер определён в 255 тыс. рублей. При этом, фактический контроль уровня знаний студентов этого института в Ростове не производился.

Эта сумма взяток была получена лишь за период январь – февраль 2018 года. Остаётся только предполагать, были ли такие факты ранее.

Сейчас подозреваемому избирается мера пресечения.

Особо отмечается, что в этом институте, носящем имя Седова, преподаватели уже не впервые замечаются в требовании взяток от студентов.

По отношению к некоторым из них возбуждены уголовные дела. Видимо – наука не впрок, а жажда лёгкой наживы – сильнее.