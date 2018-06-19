В Челябинске заживо сожгли молодого человека

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Мужчина поступил в больницу с ожогами 90% тела. Врачам не удалось спасти пострадавшего.

Уголовные следователи Копейска расследуют дело 25-летнего молодого человека. Сообщается, что мужчину возможно подожгли. Врачи боролись за его жизнь на протяжении суток, однако в скором времени пострадавший скончался. Врачи обнаружили молодого человека на улице Уральская, где его сожгли заживо.

Руководитель отдела полиции рассказал, что на данный момент идет следствие, начата проверка. Пока что решается вопрос о заведении уголовного дела. На месте предполагаемого убийства полицейские обнаружили зажигалку и бутылку с горючей жидкостью, которая на тот момент уже успела расплавиться. Из расследования стало ясно, что мужчина был работником на кондитерской фабрике. Пострадавший не имел судимостей.