В Москве нашли труп гражданина Грузии

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По предварительному следствию, мужчина умер от передозировки наркотиками. Труп полицейские нашли на улице Кутузова.

Московские правоохранительные органы сообщили о том, что на улице Кутузова было найдено тело неизвестного мужчины. Сообщается, что пострадавший умер от наркотиков, приняв слишком большую дозу. Труп гражданина Грузии был найден 17 июня. На данный момент идет следствие, однако другие деталей происшествия не известно. Ранее полицейские обнаружили труп в квартире у футболиста из Грузии Кверквеллии, который играет в «Локомотиве». В том же месте нашли паспорт. Позже установили, что документ принадлежит Ромео Копалиани родом из Грузии, а в Москву он прибыл в качестве болельщика. Напомним, что Кверквелия играл в «Зените», а затем перешел в «Рубин». В «Локомотиве» футболист играет начиная с 2017 года. Также спортсмен является защитником грузинской сборной.