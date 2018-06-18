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В Туле осужден таксист за убийство пассажира

Сегодня, 18:26

Следственными органами СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении водителя такси.

 Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пассажира, повлекшем его смерть. Поздно ночью 4 марта текущего года обвиняемый занимался частным извозом на личном автомобиле. В Пролетарском районе города Тулы, недалеко от развлекательного центра, в салон сел пассажир, который был пьян.

Между мужчинами начался скандал. Они повздорили из-за стоимости проезда и маршрута поездки. Тогда пассажир, оскорбив водителя, вышел из машины. Водитель выскочил из салона, подбежал к потерпевшему и нанес ему удар в голову. Мужчина упал. Водитель уехал с места происшествия, не оказав пострадавшему помощь.

Последний был доставлен в больницу, 10 марта от полученных травм скончался. Следствие по делу окончено. Материалы переданы в суд.

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