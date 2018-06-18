В Саратове женщина выпала из окна, пока муж спал

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Загадка состоит в том, что погибшая проживала с супругом и ребёнком на втором этаже, но выпала почему-то с 9 этажа окна подъезда.

Стоит отметить, что женщина выпала из окна сегодня, 18 июня, в Саратове на улице Весенняя рано утром. Как сообщают местные информагентства, бездыханное тело нашёл один из случайных прохожих. Именно он и вызвал правоохранителя.

По некоторым данным, гражданка 1980-го года рождения выпала из окна своего подъезда с 9 этажа. Было также установлено, что жила она на 2-м этаже.

Происшествие случилось, пока муж женщины спал, о гибели жены ему рассказали правоохранители. В момент трагедии 11-летный ребёнок пары был у бабушки в небольшом городке неподалёку от Саратова.

Сейчас следователи изучают различные версии гибели. Семья считается благополучной и полной, жила она в квартире, которая взята в ипотеку.