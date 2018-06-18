Краснодарского блогера избили возле собственного дома

Сегодня, 14:10

Евгений Ширманов рассказал в социальных сетях о нападении, а также прикрепил фотографию к посту.

Сам блогер давно снимает видео для YouTube, где борется с правонарушениями на дорогах. Он уверен, что и нападение было не просто так, так как его даже не обокрали.

На фото видно, как сильно пострадало лицо. По словам краснодарского блогера, напали на него возле собственного дома. В начале брызнули в лицо баллончиком, а потом начали избивать «всем, что попадалось в руки». Ширманов обратился в полицию, и рассказал, что нападающих было не менее двух. Избили парня вчера, 17-го июня, вечером.

Также у себя на странице он рассказал, что начальник отдела кадров ДПС пытался разузнать место жительства Евгения. Но даже если это и было по заказу кого-то из тех, кому блогер перешел дорогу, то парень только усмехается. «Будем продолжать бороться с беззаконием!» - уверил он.