VistaNews.ru


Краснодарского блогера избили возле собственного дома

Сегодня, 14:10

Евгений Ширманов рассказал в социальных сетях о нападении, а также прикрепил фотографию к посту.

Сам блогер давно снимает видео для YouTube, где борется с правонарушениями на дорогах. Он уверен, что и нападение было не просто так, так как его даже не обокрали.

На фото видно, как сильно пострадало лицо. По словам краснодарского блогера, напали на него возле собственного дома. В начале брызнули в лицо баллончиком, а потом начали избивать «всем, что попадалось в руки». Ширманов обратился в полицию, и рассказал, что нападающих было не менее двух. Избили парня вчера, 17-го июня, вечером.

Также у себя на странице он рассказал, что начальник отдела кадров ДПС пытался разузнать место жительства Евгения. Но даже если это и было по заказу кого-то из тех, кому блогер перешел дорогу, то парень только усмехается. «Будем продолжать бороться с беззаконием!» - уверил он.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На Николая Соболева совершили нападение возле студии

В Краснодаре полиция задержала блогера Евгения Ширманова

Брянский блогер Чесалин рассказал о причинах своего избиения

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Рекомендуем