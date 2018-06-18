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В России зверствует серийный убийца бабушек из Марий Эл

Сегодня, 12:42

Маньяк мог убить за год более 30 пенсионерок в разных регионах России.

Следователи из Нижнего Новгорода расследуют масштабное дело по факту множественных убийств пожилых женщин. Правоохранители подозревают, что серийный убийца бабушек имеет связь с республикой Марий Эл. Именно здесь, в городе Волжске, 11 ноября 2011 года произошёл первый известный случай убийства пенсионерки. 80-летняя женщина была задушена шнуром от утюга. Её тело было найдено в собственной квартире.

С тех пор, только за первый год неизвестный маньяк мог лишить жизни несколько десятков жертв. Следователи насчитали 32 похожих случая в разных регионах России, в том числе Татарстане, Удмуртии, Свердловской и Ивановской областях, Пермском крае. До сих пор эти убийства остаются нераскрытыми, а злоумышленник по сей день зверствует, подыскивая новых женщин для своей расправы.

Ранее мы писали, что житель Кубани изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Мужчина покусился на племянницу своей супруги, после чего решил лишить её жизни, чтобы подросток не рассказала о надругательстве родителям.

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