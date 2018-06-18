Журналист из Бразилии: «Ростов – мировая столица серийных убийств»

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Журналисты бразильской телекомпании SBT снимают о матчах и также о городах, в которые приезжает их сборная. Они сначала хвалили русских, говорили о погоде в России, но в Ростове больше всего вспоминали прошлое.

Действительно, Ростов-на-Дону славится, к сожалению, в первую очередь своими серийниками. Самый опасный и известный – Андрей Чикатило, убивший более полусотни человек, также отсюда. Журналист из Бразилии сказал в своем репортаже: «Ростов – мировая столица серийных убийств», указав, что в период 1987 – 1999 год здесь было арестовано 34 убийцы. Он считает, что это лучшая трактовка города, нигде в мире такого и вправду не было.

Однако сейчас Ростов принимает матч ЧМ-2018 и радует приезжих фанатов и гостей «столицы» своим гостеприимством.