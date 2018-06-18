VistaNews.ru


Журналист из Бразилии: «Ростов – мировая столица серийных убийств»

Сегодня, 12:32

Журналисты бразильской телекомпании SBT снимают о матчах и также о городах, в которые приезжает их сборная. Они сначала хвалили русских, говорили о погоде в России, но в Ростове больше всего вспоминали прошлое.

Действительно, Ростов-на-Дону славится, к сожалению, в первую очередь своими серийниками. Самый опасный и известный – Андрей Чикатило, убивший более полусотни человек, также отсюда. Журналист из Бразилии сказал в своем репортаже: «Ростов – мировая столица серийных убийств», указав, что в период 1987 – 1999 год здесь было арестовано 34 убийцы. Он считает, что это лучшая трактовка города, нигде в мире такого и вправду не было.

Однако сейчас Ростов принимает матч ЧМ-2018 и радует приезжих фанатов и гостей «столицы» своим гостеприимством.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Лопырева: Болельщики из Бразилии полюбят Ростов-на-Дону

ФК «Ростов» победил «Тосно» во втором тестовом матче

Тренер сборной Бразилии: «Ростовский газон - это «мягкий ковер»

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем