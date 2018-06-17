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Боксер из Ростова получил ломом по голове от председателя ТСО

Сегодня, 19:51

С сотрясением мозга пострадавшего супруга владелицы одного из участков товарищества "Защитник" увезли на скорой в БСМП.

В Ростове сурпуга пострадавшего боксера рассказала, что ее муж направлялся к своему другу мимо стройки, которой руководит председатель ТСО, и решил узнать у мужчины по поводу нее, а тот неожиданно кинулся с ломом и угрозами, и начал избивать спросившего. Боксер получил три удара по телу и один ломом по голове. В итоге его увезли на скорой с сотрясением мозга в больницу. Завтра супруги планируют снять побои. Женщина уверена, что все происшествие попало на камеру близ стройки, однако сторож и председатель ее оперативно удалили до приезда правоохранителей.

Местный юрист утверждает, что именно боксер, который давно «точил зуб на председателя», стал инициатором драки - он вышел из машины, и сразу набросился на того, начал избивать его ногами, а после запечатлел все на видеокамеру, и никто его не избивал. Юрист отметил, что у них уже было свидетельство из БСМП об ушибах, и теперь этим делом предстоит заняться правоохранителям.

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