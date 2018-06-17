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В столице Коми на детской площадке произошло убийство

Сегодня, 18:21

В воскресенье, 17 июня, в городе Сыктывкар произошло убийство молодого парня, свидетелями которого стали местные жители.

Трагедия случилась ранним утром на детской площадке в столице Коми.

По словам очевидцев, нападавших было двое, они избили молодого человека до смерти, возможно, даже ударили ножом и скрылись с места преступления.

Друзья пытались оказать пострадавшему первую помощь, делали искусственное дыхание, а потом приехала скорая помощи. Скорее всего, молодой человек скончался в карете скорой помощи.

Нападавших поймали, информация о случившемся уточняется.

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