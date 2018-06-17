В столице Коми на детской площадке произошло убийство

В воскресенье, 17 июня, в городе Сыктывкар произошло убийство молодого парня, свидетелями которого стали местные жители.
Трагедия случилась ранним утром на детской площадке в столице Коми.
По словам очевидцев, нападавших было двое, они избили молодого человека до смерти, возможно, даже ударили ножом и скрылись с места преступления.
Друзья пытались оказать пострадавшему первую помощь, делали искусственное дыхание, а потом приехала скорая помощи. Скорее всего, молодой человек скончался в карете скорой помощи.
Нападавших поймали, информация о случившемся уточняется.