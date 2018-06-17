В Петербурге насильник в медицинской маске снимал свое преступление на видео

Сегодня, 17:15

Правоохранителям, задержавшим подозреваемого «по горячим следам» не понадобились дополнительные улики для открытия уголовного дела. Вся доказательная база находилась в телефоне задержанного.

Как сообщили в коммуникационном подразделении областной полиции, в Санкт-Петербурге насильник в медицинской маске напал на уроженку Тулы в лифте жилого дома. При этом сексуальный маньяк, вооруженный ножом, снимал свое преступление на видео смартфона. Жертва преступления сразу же обратилась в ближайшее отделение полиции. Экипажи патрульно-постовых служб прочесали территорию Красногвардейского района и заметили подозрительного гражданина.

В ходе личного досмотра у 27-летнего жителя Петербурга была обнаружена медицинская маска, выкидной нож и смартфон с записью сцены преступления. Задержанный в настоящее время находится в отделении полиции и ждет следователя, который его допросит. Вещественные доказательства официально оформлены и приобщены к делу.