Сегодня, 14:55

Пострадавшие рассказывают, что такой случай не единичный, и правоохранители нередко пользуются подобными приборами во время беседы. Более того, иногда такие пытки подталкивают людей к совершению побега и другим запрещенным действиям.

По рассказу одного из участников событий, заключенных питерской колонии пытают электрошокером. Мужчина сообщил, что его вызвали на допрос и заставляли рассказать о подробностях конфликта с другим заключенным, а после отказа начались пытки шокером, которые осуществлялись около получаса.

Заключенный отмечает, что после этого его приковали к батарее наручниками, а затем ногами разбили мужчине лицо. Подобные сообщения не остаются без внимания наблюдательной комиссии, однако результаты расследований на всеобщее обозрение не выставляются.