В Казани живодёр расстреливал собак с балкона

Сегодня, 13:04

Две жительницы Казани обратились в полицию. Двое питомцев пострадали от выстрелов из пневматического оружия, одна из собак погибла. Выжившей собакой оказался лабрадор-ретривер Рэй.

Это стало вторым случаем, когда неизвестный живодёр расстреливал собак с балкона. Ему не помешали даже хозяева собак, которые находились рядом. Известно, что выстрелы были из балкона многоэтажки. Мотивы такого поступка неизвестны.

Второй пес Рэй, любимец семьи Тюленевых, выжил. Пуля не проникла во внутренние органы, зацепив только ребра. Ветеринарам пока не удалось извлечь ее. Полиция Татарстана возбудила уголовное дело в связи с этим, но виновного пока не нашли.