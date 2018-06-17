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В США учительница получила условный срок за секс с учеником

Сегодня, 10:18

51-летняя жительница Лексингтона в Северной Каролине, США, полностью признала свою вину. За это ей и смягчили наказание.

Время условного срока составляет два года. Сам случай сексуального насилия имел место в 2009 году, но судебное разбирательство по нему было завершено только сейчас. Жертвой являлся 14-летний ученик Ледфорд Сениор Хай Скул в Томасвилле.

Женщина преподавала у него языковое искусство в шестом классе. После того, как стало известно о случившемся, её сразу же уволили из школы. По словам представителей суда, склоняя ученика к сексу, она не пыталась надавить необходимостью делать это ради оценки или иной школьной активности. Это также позволило смягчить наказание до условного срока.

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