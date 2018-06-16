Навальный: «Наезд такси в Москве выглядит как умышленное действие»

Сегодня, 21:55

Навальный прокомментировал ситуацию с наездом таксиста на мексиканских болельщиков.

Напомним, сегодня в центре Москвы неизвестный таксист совершил наезд на мексиканских болельщиков, а затем попытался сбежать с места происшествия. В результате происшествия пострадали восемь человек.

Алексей Навальный дал свой комментарий, написав на страничке в Twitter: «Кошмар. Выглядит как умышленное действие».

Многие пользователи согласны с мнением общественного деятеля, отмечая, что такой резкий поворот вряд ли мог произойти из-за того, что таксист не справился с управлением.

Стало известно, что водитель был задержан правоохранительными органами, и против него возбуждено уголовное дело.