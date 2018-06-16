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СК начал проверку обстоятельств крушения Як-52 в Алтайском крае

Сегодня, 15:51

Частный авиалайнер унес две жизни, проверяются факты.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ начал проверку обстоятельств крушения Як-52 в Алтайском крае. На месте происшествия работают специалисты, проводится проверка версий случившегося. Эксперты уверенны, что в ближайшее время будет открыто уголовное дело по факту гибели двух людей.

Причины крушения частного легкомоторного самолета раскроют после детального расследования. Местные жители ближайших населенных пунктов не пострадали, но видели, как тушили обломки самолета. Спасти пилотов не успели, поскольку не владели полной информацией произошедшей ситуации.

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