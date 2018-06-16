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Погибшая обучалась в 10 классе лицея-интерната, не дожила до своего 16-летия три дня. Следственный комитет выясняет причины смерти ребенка. На спортплощадке в Башкирии нашли труп 15-летней девушки.

Сообщение о трагическом случае поступило в правоохранительные органы накануне. Инцидент произошел в поселке Зианчуринского района Башкирии. На месте происшествия работают эксперты, проводится экспертиза трупа. После завершения оперативно-розыскных мероприятий обещают дать оценку ситуации в правовом поле.

«Известно, что девушка училась в 10 классе в лицее-интернате. Обстоятельства, приведшие к трагическому случаю, устанавливаются», - сообщил источник в правоохранительных органах.

К слову, в Кемеровской области на опоре ЛЭП люди нашли труп мужчины. Причины, по которым он оказался там, выясняют правоохранительные органы. На месте работают специалисты.