Сегодня, 07:29

Печальная статистика побила данные прошлого года, и выросла на 45,3%. Правоохранители зафиксировали 1120 случаев нарушения закона. 576 человек находятся под уголовным преследованием из-за своих деяний.

В Воронежской области ударными темпами растёт торговля наркотиками. Особенно печальная картина наблюдается в Советском, Левобережном, Борисоглебском, Павловском и Россошанском районах. Сравнительный анализ с января по май 2018 года с аналогичным периодом 2017 года показал негативную и настораживающую тенденцию.

Граждане РФ нарушают закон на 45,3% больше, чем прежде. Уголовному преследованию подверглись 576 человек. Пугающие данные Росстата гласят, что каждый месяц от наркомании в России умирает 5000 человек.