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В Москве за карманную кражу арестована перуанская болельщица

Сегодня, 21:06

Сегодня на Красной площади в Москве полиция задержала карманную воровку. Ей оказалась футбольная фанатка из Перу Эви Патриция Кавессас Аяма.

По решению тверского суда города Москвы сегодня взяли под стражу перуанскую болельщицу. Ее задержали за карманную кражу в центре столицы. Суд избрал для нее меру пресечения - заключение под стражу на 2 месяца на основании статьи 158 часть 2.

Суд не рассматривал в качестве возможной меры наказания штраф или исправительные работы, которые предусмотрены статьей, так как учел, что обвиняемая не является гражданкой России и, выйдя на свободу, может продолжить преступную деятельность или попытаться покинуть страну.

Дома женщина занималась оптовой торговлей продуктами для магазинов Лимы. У нее есть дочь и мама.

Гражданка Перу довольна условиями содержания, ведут себя с ней корректно, в медицинской помощи не отказывают, - сообщило руководство ИВС.

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