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Уроженец Чечни, устроивший стрельбу в Грозном, возращен в Россию

Сегодня, 18:25

Германия депортировала опасного преступника обратно в Россию. Чеченец был в международном розыске с 2015 года.

Магомед Баймурзаев разыскивался по всему миру с марта 2015 года. Именно тогда чеченец устроил в ресторане Грозного стрельбу, отобрав оружие одного из инспекторов ДПС МВД. Стрелял он в знакомую девушку, с которой у него возникла неприязнь. Однако ее удалось спасти благодаря оперативности скорой помощи. После стрельбы он исчез из Грозного и был объявлен в розыск. Поиски продолжались более трех лет. В начале 2017 стало известно о пребывании Баймурзаева в Германии. После чего Генпрокуратура РФ запросила о возврате обвиняемого в органы Германии.

15 июня уроженец Чечни в сопровождении спецконвоя прибыл в Москву. Скоро его направят в Грозный, где и состоится над ним суд.

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