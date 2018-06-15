В Петербурге из Невы извлекли тело мужчины без конечностей

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Криминал в России не прекращается, даже при проведении ЧМ-2018. Трупы продолжают «всплывать».

Очередной из них появился в Петербурге. Там из Невы извлекли тело мужчины. Особенностью стало то, то он был без конечностей. Помимо того, у трупа отсутствовала часть черепа.

Сообщение об этом распространили активисты гражданских организаций, работающих в Петербурге. Они же и вызвали правоохранителей и медиков.

Сообщается, что труп извлекли в Петербурге рядом с причальной стенкой завода «Алмаз».

Кем был погибший, пока не установлено. А вот его криминальная смерть – очевидна.