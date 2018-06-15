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Школьница-эскортница рассчитывала после секса на миллион, а получила шиш

Сегодня, 15:36

После исполнения всех "грязных" прихотей заказчика школьница осталась ни с чем.

Эскортница-школьница получила положительный ответ на своё предложение предоставить полноценный секс на миллион. В итоге она стала обладательницей  от московского бизнесмена того, что называется «шиш».

Известно, что Татьяне сейчас 18 лет, а школу она уже заканчивает. Стоимость своей ночи она определила в миллион. На предложение откликнулся бизнесмен, назвавший себя Александром.

Он пригласил секс-подругу в свой номер, который снимал в «Лотте Плаза». Девушка туда прибыла и, исполнив «обязанности», рассчитывала получить миллион.

В итоге – шиш. Бизнесмен решил, что его секс-подруга на эту сумму «не наработала». Он отказался оплачивать её услуги. Более того, попросил возвратить и часть ранее выплаченного аванса.

Школьница в долгу не осталась. Она подала заявление правоохранителям о том, что была изнасилована. Чем закончится этот инцидент, покажет время.

Многие «специалисты» удивляются, какие такие услуги может предоставить школьница, чтобы рассчитывать за них на получение миллиона.

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