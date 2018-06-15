VistaNews.ru


ВИЧ-инфицированный мужчина заразил 200 партнерш

Сегодня, 13:15

Мужчина не предупреждал девушек о своем диагнозе и не предохранялся, намеренно заражая их смертельным вирусом. Он заманивал жертв в постель через сайт знакомств.

Полиция Италии арестовала мужчину, который намеренно передавал ВИЧ сексуальным партнерам. 35-летний Клаудио Пинти знал о своем диагнозе, но решил не предупреждать о нем своих возлюбленных, которых за все это время набралось 200. Во время ареста Клаудио сопротивлялся, доказывая, что он ничем не болен. А позже сознался, что был осведомлен о своем диагнозе, а также о том, что за сокрытие наличия ВИЧ-инфекции от партнера полагается 11 лет тюремного заключения. Подчеркивается, что потенциальное количество жертв может возрасти в несколько раз, так как не все девушки признаются в своем диагнозе.

Мужчину поймали благодаря девушке, которая обратилась в больницу из-за плохого самочувствия, а по результатам анализов оказалось, что она больна ВИЧ. Пострадавшая рассказала, что в последнее время у нее был только один партнер, и она не могла заразиться где-то еще.

На данный момент ученым еще не удалось найти лекарство от ВИЧ и СПИДа, однако получилось продлить время жизни больных. Вирус по-прежнему убивает несколько тысяч человек в год.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Новосибирске уголовник намеренно заразил свою партнершу ВИЧ

Житель Удмуртии получил срок за то, что заразил сожительницу ВИЧ

Больной раком Эд Мацаберидзе ругает врачей

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем