ВИЧ-инфицированный мужчина заразил 200 партнерш

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Мужчина не предупреждал девушек о своем диагнозе и не предохранялся, намеренно заражая их смертельным вирусом. Он заманивал жертв в постель через сайт знакомств.

Полиция Италии арестовала мужчину, который намеренно передавал ВИЧ сексуальным партнерам. 35-летний Клаудио Пинти знал о своем диагнозе, но решил не предупреждать о нем своих возлюбленных, которых за все это время набралось 200. Во время ареста Клаудио сопротивлялся, доказывая, что он ничем не болен. А позже сознался, что был осведомлен о своем диагнозе, а также о том, что за сокрытие наличия ВИЧ-инфекции от партнера полагается 11 лет тюремного заключения. Подчеркивается, что потенциальное количество жертв может возрасти в несколько раз, так как не все девушки признаются в своем диагнозе.

Мужчину поймали благодаря девушке, которая обратилась в больницу из-за плохого самочувствия, а по результатам анализов оказалось, что она больна ВИЧ. Пострадавшая рассказала, что в последнее время у нее был только один партнер, и она не могла заразиться где-то еще.

На данный момент ученым еще не удалось найти лекарство от ВИЧ и СПИДа, однако получилось продлить время жизни больных. Вирус по-прежнему убивает несколько тысяч человек в год.