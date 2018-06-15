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В Астрахани дагестанец убил старушку, у которой хотел снять квартиру

Сегодня, 11:28

Мужчина увидел, что женщина приехала на автомобиле и решил завладеть не только транспортным средством, но и содержимым её сумочки.

Оперативные источники астраханской областной прокуратуры рассказали, что в августе прошедшего года уроженец Дагестана решил снять квартиру. Объявление о сдаче жилья на улице Кубанской в Астрахани он нашёл на одном из тематических сайтов. В итоге мужчина договорился с хозяйкой о встрече.

Пожилая женщина приехала на автомобиле «Лада Гранта». Она оставила его во дворе многоэтажного дома, а затем пошла к потенциальному съёмщику показывать квартиру.

Однако дагестанец обладал другими планами. Он решил получить машину пожилой женщины и содержимое её сумки. Поэтому мужчина убил старушку, у которой хотел снять квартиру, проводом. При ней осуждённый нашёл тысячу рублей, а также золотые серёжки. После этого он закрыл квартиру и уехал на краденой машине.

При очередной поездке в Астрахань мужчину задержали. По решению областного суда его отправили на 16 лет в колонию строгого режима.

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