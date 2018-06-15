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В Магнитогорске плачущая девочка помогла раскрыть убийство

Сегодня, 10:33

Отрадно, что в стране сохранилось огромное количество небезразличных людей, способных сострадать ближнему. Это реальная помощь, которая, иногда, ведёт и к раскрытию преступлений.

В Магнитогорске раскрыть убийство помогла плачущая девочка. Её на обочине дороги заметила Наталья, работающая младшим инспектором СИЗО-2. Рядом с ребёнком стоял мужчина. Он покачивался и его взгляд был «стеклянным».

Женщина подошла к малышке и стала её успокаивать. Та сказала сквозь слёзы, что рядом с нею её отец, который убил маму.

В этот момент в разговор вмешался мужчина. Он грубо схватил девочку за руки и потащил в сторону расположения жилых домов. Наталья, соблюдая дистанцию, последовала за ними, предварительно позвонив правоохранителям.

Оперативники в Магнитогорске «сработали» быстро. Едва плачущая девочка с отцом скрылись в подъезде дома, они уже прибыли.

Оказалось, что девочка сказала правду. Её мать была, действительно, убита. В преступлении подозревается уже задержанный отец ребёнка.

Сообщение размещено пресс-службой регионального ГУФСИН. Согласно предоставленной информации, сотрудница, продемонстрировавшая активную позицию, отмечена руководством ведомства.

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