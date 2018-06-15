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В Ижевске мужчину убили из-за громкой музыки

Сегодня, 09:55

В одной из квартир Ижевска проходило шумное торжество от которого страдали соседи. Один мужчина обратился с просьбой сделать музыку тише, за что и был убит.

Верховный суд Удмуртии заканчивает рассмотрение по делу об убийстве мужчины. В ходе проведения следствия установлено, что трагедия произошла во время празднования Нового 2018 года в одном из жилых домов Ижевска. В одной из квартир празднование проходило особо шумно, что мешало соседям.

Один из мужчин решил обратиться с просьбой сделать музыку потише, за что в ответ получил множественные удары, которые ему наносили руками и ногами. В результате избиения он скончался от полученных травм в своей квартире. Обнаружили его только через несколько дней, такую информацию распространили сотрудники прокуратуры.

Установлено, что в данном преступлении обвиняется сосед пострадавшего. На данный момент он находится под стражей, но его адвокаты ходатайствуют об изменении меры пресечения. Судья не удовлетворил данное прошение. За совершение таких действий задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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