Мужчина устроил стрельбу, убил супругу и взял заложников в Новокузнецке

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Как сообщается некоторыми источниками, причиной происшествия стала самая обычная страховка. Данный инцидент случился в здании, где находится Центр стразовых выплат, юридическое агентство, а также Кемеровский областной кадастровый центр.

Известно, что мужчина устроил стрельбу в Новокузнецке на улице Павловского в номе номер 7. Произошло это в 12 часов дня сегодня, 15 июня. По некоторым данным, мужчина был недовольный страховыми выплатами. Поэтому он схватился за пистолет и начал стрелять. По некоторым данным, есть много раненых. Стрелок убил одну из женщин, а затем взял заложников.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и врачи. Кстати, они уже увезли из здания женщину, которая была вся в крови и без сознания. На месте также работает мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

По некоторым данным, мужчина пришёл в офис и убил там свою супругу. Однако эта информация ещё не была официально подтверждена.