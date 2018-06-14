В Карелии мужчина остался жив после 12 ударов топором по голове

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Бытовые преступления остаются одними из основных, которые происходят на территории РФ. При них применяют самые различные подсобные средства, но с одним желанием, убить.

Однако, случаются при этом и чудеса. В Карелии мужчина остался жив после того, как получил по своей голове 12 ударов кухонным топором.

Такие сведения предоставлены пресс-сужбой регионального СК. Согласно обнародованной информации, инцидент произошёл в Карелии в Кемском районе, на территории посёлка Рабочеостровск.

Там пенсионер решился выпить со своими знакомыми. И не одну бутылку. Во время застолья, как полагает следствие, возникла ссора.

И тогда один из собутыльников решил воспользоваться топором, лежавшим на кухне. Пострадавший остался жив после того, как получил им 12 ударов по голове.

Гость, решивший, что забил своего «друга», решил скрыться. Однако, правоохранители и медики подоспели своевременно. Мужчина остался жив и смог дать показания.

Подозреваемый задержан. За то, что он замыслил убийство, ему грозит до 15 лет «неба в клетку». Какие последствия для потерпевшего повлекут удары топором по голове, предстоит установить. Главное – жив.