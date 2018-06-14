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В Коряжме на стадионе найден труп мужчины

Сегодня, 19:47

Прибывшие правоохранители занимаются очередным достаточно загадочным случаем смерти. И время, и место смерти, действительно не вполне обычны.

В Коряжме труп мужчина найден на стадионе. Его обнаружили на крыше подсобного помещения, где в зимнее время происходит функционирование катка.

Нашедшие его в Коряжме сразу же вызвали спасателей, правоохранителей и «скорую помощь».

Следователи сообщают следующие сведения согласно предварительному осмотру, которому был подвергнут труп.

Его нога вывернута, а положение тела весьма специфично. Наиболее вероятная причина очередной смерти в Коряжме, это падение с высоты. Вероятно, с находящейся радом осветительной вышки.

Судя по состоянию трупа, смертельное падение состоялось уже давно. Почему информация о пропаже мужчины до настоящего времени не поступала, предстоит выяснить правоохранителям.

Впрочем, не известно, был ли найденный в Коряжме труп при жизни работником стадиона или электриком. Его тело уже извлечено спасателями, которые применили альпинистское снаряжение.

Дальнейшее расследование продолжат следователи и местные эксперты.

Пока смерть мужчины остаётся загадкой.

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