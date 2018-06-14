«Достала. Хотел отомстить за издевательства»: Детдомовец избил и задушил одноклассницу

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15-летний подросток объяснил свою зверскую расправу тем, что девочка обижала и обзывала его, а также провоцировала других учеников класса делать то же самое. Случилось данное происшествие в селе Большая Казинка в Воронежской области.

Обвиняемый мальчик попал в детский дом ещё в пять лет. Позже его вместе с двумя сёстрами решила взять под опеку семья, в которой воспитывались ещё 10 ребят.

В октябре прошедшего года 15-летний бывший детдомовец избил свою одноклассницу. Подростки вышли из школы и пошли домой. Когда они шли возле лесополосы, мальчик схватил девочку за руку и затащил её в кусты. Там он набросился на неё и начал бить. После этого он наступил ногой на шею одноклассницы и начал душить её.

После убийства парень схватил её смартфон, тело закрыл ветками и ушёл домой. Следователи считают, что причиной убийства была обычная зависть. Мальчик жил в приёмной семье, а девочка – в состоятельной полной семье. Сам же школьник объяснил, что жертва его просто «достала». Он хотел отомстить ей за издевательства, но не хотел убить. Телефон же, по словам парня, он забрал из-за того, что умершая вела трансляцию и он боялся, что попал в кадр.

При допросе детдомовец пустил полицейских по ложному следу, заявив, что девочку убили её знакомые из другого села. Причина – парень. Но в итоге следователи вышли на след парня из-за лица умершей, которое было расцарапано.

Теперь школьнику грозит тюрьма, сроком до 10 лет по статье «Убийство» и «Кража».